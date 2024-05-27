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رولان غاروس: أنس جابر إلى الدور الثاني

تأهلت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر (المصنفة التاسعة عالميا) إلى الدور الثاني لدورة رولان جاروس (إحدى الدورات الكبرى للتنس) بعد فوزها اليوم على الأمريكية ساشيا فيكيري (المصنفة 124 عالميا) بواقع 6-3 و6-2. رولان غاروس: أنس جابر إلى الدور الثانيتأهلت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر (المصنفة التاسعة عالميا) إلى الدور الثاني لدورة رولان جاروس (إحدى الدورات الكبرى للتنس) بعد فوزها اليوم على الأمريكية ساشيا فيكيري (المصنفة 124 عالميا) بواقع 6-3 و6-2. وستلاقي أُنس جابر في الدور القادم الفائزة من المباراة بين الأوكرانية انهلينا كالينينا (المصنفة 48 عالميا) والكولومبية كاميلا اوزوريو المصنفة 77 عالميا. يذكر أن أُنس جابر كانت قد بلغت في النسخة الماضية الدور ربع النهائي وهي أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في هذه الدورة، كما أنها فازت بالدورة عام 2011.

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