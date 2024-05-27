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أستون فيلا يجدد عقد إيمري 5 أعوام

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، توقيع مدربه الإسباني يوناي إيمري على عقد جديد لمدة خمسة أعوام. أستون فيلا يجدد عقد إيمري 5 أعوامأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، توقيع مدربه الإسباني يوناي إيمري على عقد جديد لمدة خمسة أعوام. ونجح المدرب الإسباني خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا. وتمكن إيمري من تطوير الفريق منذ توليه المهمة في أكتوبر عام 2022، حيث تولى الفريق وهو على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

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