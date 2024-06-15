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أحمد جودة - القاهرة -



وجه ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق انتقاداته للمستوى الذي ظهر به النادي الأهلي في مباراة فاركو، التي فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

ضياء السيد: لا أرى دوافع للأهلي في الدوري.. وهذا رأيي في موديست



وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور ستكون صعبة على الأهلي إذا استمر اللعب بهذا النسق".



وأضاف: "دوافع الأهلي ليست مرتفعة في الدوري، خصوصًا بعد التتويج بعدة بطولات هذا الموسم.. لا أجد دوافع لدى الفريق، وهذا ما أخشى عليه من الأهلي".



وتابع: "لا يصح أن تكون الدوافع بهذا الشكل، والفريق يريد المنافسة على الدوري، الأهلي حاليًا ليس منافسًا، فهو مازال بعيدًا عن المتصدر بيراميدز، ولديه العديد من المباريات".



وأكمل: "إذا كان الأهلي يريد التتويج بالدوري فهذا الأداء لن يساعده على تحقيق هدفه.. تتويج بيراميدز؟ هذا سابق لأوانه، يجب أن نرى نتائج الأهلي".



وواصل: "أنتوني موديست؟ المدير الفني هو من يختار، ونحن من نقيم، لكن رتمه بطئ، وتحولاته بطيئة، الحد الأدنى من السرعة ليست موجودة لديه".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي؟ هو الحارس الأول، وأرى عودته طبيعية".

