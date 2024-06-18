نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية عن مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي تكون فيه منافسات قوية وشرسة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.
يحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 56 نقطة بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 42 نقطة.
وجاء الأهلي قي المركز الخامس برصيد 36 نقطة ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري حتى الآن:
1 - بيراميدز 85 نقطة
2 - المصري 83 نقطة
3- زد اف سي 78 نقطة
4- إنبي 37 نقطة
5- الأهلي 63 نقطة
6 - الاتحاد 57 نقطة
7 - مودرن فيوتشر 57 نقطة
8 - سموحة 54 نقطة
9 - سيراميكا كليوباترا 52 نقطة
10 - طلائع الجيش 48 نقطة
11 - الزمالك 48 نقطة
12 - الجونة 46 نقطة
13 - الإسماعيلي 46 نقطة
14 - البنك الأهلي 44 نقطة
15 - بلدية المحلة 40 نقطة
16 - فاركو 39 نقطة
17 - المقاولون العرب 29 نقطة
18 - الداخلية 26 نقطة