جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية عن مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي تكون فيه منافسات قوية وشرسة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012