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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، تفاصيل فشل صفقة انضمامه إلى صفوف الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي.

محمد شريف يعلن تفاصيل فشل انتقاله لـ الزمالك

وأوضح شريف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنت لاعبًا في وادي دجلة عندما كان إيهاب جلال يدرب الزمالك. قال لي إنه يحتاجني في الفريق، وبالفعل ذهبت ووقعت للقلعة البيضاء بحضور إسماعيل يوسف وشريف إسلام، مدير التعاقدات آنذاك".

وأضاف شريف: "في ذلك الوقت، كان محمد عنتر هدفًا للزمالك والأهلي يريده أيضًا. الزمالك كان منشغلًا بهذه الصفقة، وتأخر الوقت ولم يُنهِ صفقتي مع دجلة. ثم تواصل معي الأهلي، وتمت الصفقة خلال يومين".

وعند سؤاله عن رأيه الفني في موديست، مهاجم الأهلي، قال شريف: "لست محللًا، ولم ألعب معه لأحكم عليه. سيرته الذاتية قوية، ولم أشاهده كثيرًا، لكن أرى أنه يؤدي جيدًا".