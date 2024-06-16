منتخب إيطاليا يهزم ألبانيا بثنائية في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم أمام نظيره ألبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

سجل نديم بايرامي أول أهداف اللقاء لصالح ألبانيا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد أن نفذ فيديريكو ديماركو رمية تماس بشكل خاطىء لتصل إلى بايرامي الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دوناروما.

وتعادل أليساندرو باستوني في الدقيقة 11، بعد عرضية من بيليجريني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها باستوني برأسية رائعة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز نيكولو باريلا الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 17، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثالث لصالح إيطاليا في الدقيقة 34، بعد تسديدة من دافيد فراتيسي من داخل منطقة الجزاء.