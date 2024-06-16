نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز أمام نظيره ألبانيا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا.

أهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

افتتح نديم بايرامي أول أهداف اللقاء لصالح ألبانيا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد أن نفذ فيديريكو ديماركو رمية تماس بشكل خاطىء لتصل إلى بايرامي الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دوناروما.

وتعادل أليساندرو باستوني في الدقيقة 11، بعد عرضية من بيليجريني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها باستوني برأسية رائعة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن نيكولو باريلا من تسجيل الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 17، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.