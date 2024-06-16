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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأحد أن نادي يوفنتوس الإيطالي انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يستهدف ضم منبوذ تين هاج

قرر مانشستر يونايتد عرض لاعبه الإنجليزي جادون سانشو للبيع هذا الصيف، على الرغم من تألقه خلال فترة إعارته إلى بوروسيا دورتموند. ويرجع هذا القرار إلى عدم رغبة المدرب إريك تين هاج في إعادة سانشو للفريق.

شهد الموسم المنقضي خلافات حادة بين سانشو والمدرب تين هاج، مما أدى إلى إعارته إلى بوروسيا دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

وفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأشار التقرير إلى أن مع بقاء تين هاج المتوقع في مانشستر يونايتد للموسم المقبل، أصبحت عودة سانشو إلى أولد ترافورد صعبة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند، النادي السابق لسانشو، يرغب أيضًا في استعارة اللاعب لموسم آخر، لكنه يواجه منافسة شرسة من يوفنتوس. ونظرًا للصعوبات المالية التي يواجهها النادي الألماني، يبدو أن يوفنتوس يتقدم في سباق ضم الجناح الإنجليزي.