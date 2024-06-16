أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. دياموند يتعاقد مع مدافع النادي الأهلي

تعاقد مجلس إدارة نادي دياموند برئاسة الدكتور المندرة الحسيني مع مصطفى الفرماوي مدافع دمنهور والاهلي ومصر المقاصه السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي، استعدادًا للمشاركة بدوري الدوري القسم الثاني ب.



وحضر التعاقد عمرو الدالي المدير الفني للفريق.

وسبق لنادي دياموند التعاقد مع أحمد حامد، ومحمد عبد الرحمن لعبه لاعبي البنك الاهلي

وتعاقد مع اللاعب الفلسطيني عماد فحجان، جناح منتخب فلسطين ونادي شباب رفح ولاعب المصرية للاتصالات سابقا.

ونجح نادي دياموند للصعود للدوري القسم الثاني ب بعد تصدره المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث.