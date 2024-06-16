الرياضة

رسميا.. دياموند يتعاقد مع مدافع النادي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. دياموند يتعاقد مع مدافع النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. دياموند يتعاقد مع مدافع النادي الأهلي

تعاقد مجلس إدارة نادي دياموند برئاسة الدكتور المندرة الحسيني مع مصطفى الفرماوي مدافع دمنهور والاهلي ومصر المقاصه السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي، استعدادًا للمشاركة بدوري الدوري القسم الثاني ب.


وحضر التعاقد عمرو الدالي المدير الفني للفريق.

 

 وسبق لنادي دياموند التعاقد مع أحمد حامد، ومحمد  عبد الرحمن لعبه لاعبي البنك الاهلي 
وتعاقد مع اللاعب الفلسطيني عماد فحجان، جناح منتخب فلسطين ونادي شباب رفح ولاعب المصرية للاتصالات سابقا.
ونجح نادي دياموند للصعود للدوري القسم الثاني ب بعد تصدره المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا