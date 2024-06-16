الأهلي يوفر أتوبيسات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي خبر سار لجماهيره عبر بيان رسمي أصدره اليوم الأحد، يخص المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر ونظيره الاتحاد السكندري، وذلك ضمن الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2023/2024، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، على ستاد برج العرب.

وصدر اليوم الأحد النادي الأهلي بيان رسمي عبر منصة «إكس»، عن توافر اتوبيسات رحلات مجانية لجماهير المارد الأحمر لمؤازة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري.

الأهلي يوفر أتوبيسات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

وجاء البيان كالتالي: «ينظم النادي الاهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية بعد غد الثلاثاء، لمؤازة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري».

وأكمل: «يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا».

واختتم: «ويستوجب اصطحاب كل مشجع تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة».