نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيجهورست: توقعت تسجيل هدف الفوز على بولندا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد مهاجم منتخب هولندا، فوت فيغهورست، اليوم الأحد، عقب تسجيله هدفًا في شباك بولندا 2-1، أنه كان يراوده شعور صباح يوم المباراة بأنه سيحتفل بهدف حاسم لكتيبة رونالد كومان.

قال فيغهورست في تصريحات أدلى بها لقناة نوس التلفزيونية الهولندية: "نعم، أشعر بسعادة غامرة، لا يمكنني أن أصفها، لا سيما في المنعطف الأخير، وهي فترة خاصة للغاية، كان الإحساس رائعًا بحق، بالنسبة للجميع هذه البداية مهمة جدًا، يجب أن نحافظ على هذه الروح ونستمر بها، إنه سيناريو حالم".



واختتم: "علمت صباح اليوم أن بوسعي فعلها، يمكنني أن أعرض الرسائل، قلت لرفيقتي العاطفية هذا الصباح إنه إذا حدث تعادل سأفعلها قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، حسنًا حدث الأمر متأخرًا بعض الشيء، عندما تكون طفلًا تنتظر مجيء لحظات جميلة كهذه".