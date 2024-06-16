نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تين هاج على مفاوضات مانشستر يونايتد مع توخيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تصريحًا مثيرًا حول مفاوضات النادي الإنجليزي مع المدرب الألماني توماس توخيل، لخلافته في منصبه.

تين هاج يعلق على مفاوضات ماشنستر يونايتد وتوخيل

قال توخيل في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: “أخبرني مانشستر يونايتد أنهم تحدثوا مع توماس توخيل”.

وتابع توخيل: "لقد قالوا إنهم توصلوا في النهاية إلى استنتاج مفاده أن لديهم بالفعل أفضل مدير".

وأضاف: “لا يزال يتعين علينا أنا ومانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد”.

واختتم: “هذا ليس من السهل القيام به، لا يزال يتعين علينا التحدث عن هذا”.