بيلينجهام يحقق رقمًا مميزًا بعد هدفه أمام صربيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد، رقمًا مميزًا بعدما نجح في تسجيل هدف التقدم لبلاده أمام صربيا في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

بيلينجهام أصغر ثالث لاعب يسجل هدفًا ببطولة دولية

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره صربيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا.

ونجح بيلينجهام في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب إنجلترا، ضد صربيا بالدقيقة “13”.

وأصبح بيلينجهام، هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ أنجلترا يسجل هدفًا في بطولة دولية بـعمر 20 سنة و353 يـوم.