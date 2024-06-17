نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي بقيادة أحمد الغندور.

ويعاون الغندور كلا من سامي هلهل مساعد أول، أحمد صلاح مساعد ثان، بينما يتواجد عاطف حسين حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمود البنا ويعاونه يوسف البساطي.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق صافرة بداية المباراة غدا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية في ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.