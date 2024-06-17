نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في مباراة مهمة تقام اليوم الاثنين في السابعة مساءً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل، وهي واحدة من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

يحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر 5. بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 7.

في تاريخ المواجهات بين الزمالك والمصري، التقيا في 126 مباراة في مختلف البطولات، حيث فاز الزمالك في 74 مباراة بينما حقق المصري البورسعيدي الفوز في 22 مباراة، وانتهت 30 مباراة بالتعادل.

وسجل لاعبو الزمالك 202 هدفًا في شباك المصري، بينما سجل لاعبو المصري 94 هدفًا في شباك الزمالك، في مباراة الذهاب من هذا الموسم، فاز المصري على الزمالك بهدف نظيف في استاد برج العرب.