نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يرغب في ضم "دبابة" الكالتشيو.. وناديه يعرقل الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن أرسنال يرفض دفع الشرط الجزائي من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين هذا الصيف.

آرسنال ليس مستعدًا لدفع طلب نابولي للحصول على الشرط الجزائي الكامل لفيكتور أوسيمين، حيث يقال إنهم يقدرون المهاجم بمبلغ 75 مليون يورو.

ووفقًا لموقع كالتشيو نابولي 24، فإن أرسنال مستعد لتقديم نحو 75 مليون يورو فقط لفيكتور أوسيمين، وهو أكثر من نصف الشرط الجزائي في عقده.

المهاجم النيجيري لديه شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو أو 130 مليون يورو، اعتمادًا على تقارير مختلفة، حيث أن الجانرز ليسوا على استعداد لدفع هذا المبلغ.