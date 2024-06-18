"لن يكف عن المحاولة" توتنهام يصر على التعاقد مع نجم منتخب إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن توتنهام يجهز عرضا جديدا من أجل ضم إيفان توني في الميركاتو الصيفي.

وفقًا لموقع Football Transfers، فقد ورد أن برينتفورد رفض عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لضم إيفان توني من توتنهام.

ينظر أنجي بوستيكوجلو إلى اللاعب الإنجليزي الدولي باعتباره البديل المثالي للمهاجم السابق هاري كين، حيث يقال إن فريق النحل يحتفظ بمبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

رفض عرض توتنهام لإيفان توني

اعترف إيفان توني مؤخرًا برغبته في مغادرة برينتفورد إلى نادٍ أكبر، حيث يرغب في اللعب لأحد الفرق التي تتنافس على القمة.

مع بقاء عام واحد، لدى توني فرصة كبيرة للحصول على مكان في أحد أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه يريد مغادرة النحل. توتنهام هو أحد الأندية التي تعتبر مرشحة للتعاقد مع المهاجم، وكانوا يخططون لتقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.