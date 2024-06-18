نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفشل يهدد الاتحاد في صفقة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل الحديث في الوقت الحالي، عن مصير ناتشو فرنانديز، قائد نادي ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي في 30 يونيو مع الملكي.

صفقة ناتشو إلى الاتحاد مهددة بالفشل

وكانت قد ذكرت التقارير الصحفية، أن قائد ريال مدريد تلقى عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بقيمة 40 مليون يورو في موسمين.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن لا يوجد حتى الآن ضوء أخضر لصفقة ناتشو والاتحاد، ولا تزال هناك مشاكل وتعقيدات.

وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "ريال مدريد ينتظر قرار ناتشو قريبًا.

ويواصل نادي الاتحاد، مساعيه من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مدافع اجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد الاستقرار على رحيل أحمد حجازي.