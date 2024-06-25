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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة جديدة معروضة على برشلونة في الميركاتو الصيفي

وقال الصحفي الإسباني خوانمارتي، أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على برشلونة فيلوجين بيداس لاعب وسط كارديف سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف:" النادي الكتالوني لم يقم بتحرك جدّي لأنه يأمل بالعودة لقاعدة 1/1 والتعاقد مع اللاعبين الذين يسعي للحصول على خدماتهم في الانتقالات الصيفية".

وأكمل:" لكن من جهة أخرى، النادي يعمل على سيناريو: في حال تم التعاقد مع ارتكاز مميز، ولم يعد هناك مجال لصفقات أخرى، سيلجأ النادي للتعاقد مع جناح بتكلفة منخفضة"