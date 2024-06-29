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أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت أزمة الإصلاح الزراعي داخل نادي سموحة بشكل كبير في الساعات الأخيرة، مما يهدد بسحب وتسليم جزء كبير من أراضي النادي لصالح هيئة الإصلاح الزراعي.

أزمة مالية كبيرة تهدد نادي سموحة بغرامة 440 مليون جنيه

تعد هذه الأزمة من أكثر القضايا الشائكة التي يواجهها ناي سموحة في السنوات الأخيرة.

وتعرض نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، لوعكة قانونية تسببت في أزمة مالية كبيرة، حيث قضت محكمة الاستئناف بتغريم النادي مبلغا قدره 440 مليون جنيه كرسوم دعوى الإصلاح الزراعي، ويعكس هذا الحكم تحديا كبيرا لإدارة النادي وأعضائه.

وأكد الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات ببرنامج ملعب الشمس، أن هذا المبلغ الضخم قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النادي، مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات طويلة من المشكلات القانونية.

وأضاف الإعلامي أن العديد من أعضاء النادي اكتشفوا أن الرسوم القضائية التي دفعوها كانت وراء هذا المبلغ الكبير.

وأثارت هذه الأزمة حالة من الغضب والقلق بين أعضاء نادي سموحة، الذين عبروا عن استيائهم من الإدارة الحالية وطالبوا بضرورة البحث عن حلول عاجلة لتجنب فقدان جزء كبير من أراضي النادي.

ويترقب الجميع الخطوات القادمة التي ستتخذها إدارة النادي لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على ممتلكات النادي.