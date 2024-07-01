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أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل الإعلام السويسرية أن منتخب سويسرا بقيادة مدربه مراد ياكين ليس لديه ما يخشاه عندما يواجه إنجلترا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا السبت المقبل.

صحف سويسرا: المنتخب السويسري ليس لديه ما يخشاه عند مواجهة إنجلترا

ولم يكن منتخب إنجلترا مقنع طوال منافسات البطولة لكنه تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حول تأخره بهدف أمام سلوفاكيا إلى فوز بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

وسيواجه منتخب "الأسود" الثلاثة المنتخب السويسري الذي إستطاع أن يقصي منتخب إيطاليا حامل اللقب بعد الفوز عليه (2-0).

حيث أن صحيفة "بليك" السويسرية وهي أكبر صحيفة في سويسرا أن المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت لن يشكل تهديدا كبيرا، وعلقت الصحيفة على قلة أهداف إنجلترا في "يورو 2024" حتى الآن، حيث أنهم سجلوا 4 أهداف فقط في نفس العدد من المباريات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين منتخبي سويسرا وإنجلترا كانت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية في 2019، حيث فاز المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح وكان حارس مرمى "الأسود الثلاثة" جوردان بيكفورد من بين الهدافين في ركلات الجزاء الترجيحية.

وفي المجمل فاز منتخب إنجلترا في 19 مباراة وتعادل في خمس مباريات وخسر 3 أمام سويسرا.

وإحتل المنتخب السويسري المركز الثاني في المجموعة الأولى في البطولة التي أقيمت هذا الصيف، برصيد 5 نقاط حصدهم من ثلاث مباريات.

وفي نفس الوقت حصد منتخب إنجلترا 5 نقاط أيضا في دور المجموعات وإنتهى به الأمر في صدارة المجموعة الثالثة.

ومع ذلك، كان أداء منتخب "الأسود" الثلاثة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مخيبا للآمال في كثير من الأحيان.

