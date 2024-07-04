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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، في تصريحات تلفزيونية على برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن أزمة مستحقاته من نادي بيراميدز في صفقة انتقال لاعبهم السابق محمود صابر.

محمد الطويلة يكشف عن أزمة مع بيراميدز ويقدم شكوى رسمية للكاف

أكد الطويلة أن التعامل من قبل مسؤولي بيراميدز كان سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا سوى 400 ألف جنيه مصري فقط خلال فترة امتدت لسنتين حتى الآن.

وأضاف رئيس نادي النجوم أنه قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري والكاف ضد بيراميدز، طالبًا بإيقاف رخصتهم الأفريقية حتى يتم سداد المستحقات المقدرة بنحو 9 مليون جنيه مصري.

وفي ختام حديثه، أكد الطويلة أن جميع الوثائق التي قدمها بيراميدز للدفاع عن نفسهم هي وثائق مزورة، مشيرًا إلى أنه يمتلك دلائل وخطابات تثبت هذا الاتهام، وأنه لن يتنازل عن حقوق نادي النجوم بأي حال من الأحوال.