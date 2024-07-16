نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغنيمى يتابع تدريبات اليد والسلة فى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه على متابعه أولى تدريبات الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى استعدادا للموسم القادم.

وجاء ذلك بحضور أشرف مختار عضو مجلس الإدارة والدكتورة ماهينور سامح عضوة مجلس الإدارة واللواء ذكى حجازي مدير النشاط الرياضى والعميد دكتور وليد منير صالح رئيس جهاز اليد وحسين ذكى المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد.

والتقى نائب رئيس سموحه باللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد فى التدريبات لتحقيق نتائج طيبة فى الموسم القادم.

وحرص الدكتور عمر الغنيمى أيضًا على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة السلة للسيدات.

وجاء ذلك بحضور أشرف مختار عضو مجلس الإدارة والدكتورة ماهينور سامح عضوة مجلس الإدارة واللواء ذكى حجازي مدير النشاط الرياضى.

والتقى الغنيمى وعضوا المجلس بلاعبات السلة والجهاز الفنى بقيادة أحمد جمعه وطالبهم بالتركيز فى التدريبات من أجل تحقيق نتائج طيبة في الموسم المقبل.