عاجل.. جلسة حاسمة لرحيل نجم الأهلي في الساعات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن مصير الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ومنتخب مصر، بعد تلقيه العديد من العروض من الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

جلسة حاسمة لرحيل محمد الشناوي

وأشارت تقارير صحفية سعودية حديثة إلى رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي بدءًا من الموسم المقبل لتعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق.

أوضح المصدر المسؤول داخل النادي الأهلي أن المدير الفني مارسيل كولر يرى أن رحيل محمد الشناوي ليس قرارًا صائبًا، لكنه ترك للجنة التخطيط حرية التصرف في هذا الأمر. كولر شدد على ضرورة إقناع الشناوي بالبقاء، مؤكدًا أن وجوده سيكون في مصلحة الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر أبلغ مجلس الإدارة بأنه في حالة إصرار الشناوي على خوض تجربة الاحتراف وتقديم عرض رسمي يفيد النادي واللاعب من حيث القيمة المالية، فإنه لن يعارض رحيله، خاصة في ظل تألق مصطفى شوبير خلال فترة إصابة الشناوي.

واختتم المصدر بالقول إنه سيتم عقد جلسة حاسمة خلال اليومين المقبلين تجمع القائد محمد الشناوي برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمدير الفني مارسيل كولر. الهدف من هذه الجلسة هو حسم مصير الشناوي النهائي مع الفريق، خاصة أن عقده مع القلعة الحمراء ينتهي في صيف 2025.