الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مستوطن خلال محاولة تحريره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 07:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل المستوطن ساعر باروخ البالغ من العمر 24 عاما، خلال محاولة تحريره في قطاع غزة الشهر الماضي.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إنه في عملية مشتركة مع كتائب القسام، بعد ظهر اليوم قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي 60 تجمعاً لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خانيونس.

كما استهدفت كتائب القسام، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، ارتفاعت حصيلة التفجيرين الإرهابيين في كرمان الإيرانية إلى 73 شهيداً و173 جريحاً.

ووقعت عملية إرهابية منذ دقائق، استهدفت جموع زوار قبر قاسم سليماني، وعدد من القوى الأمنية التي كانت تنظّم مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقاسم سليماني، في محافظة كرمان عبر زرع عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفين.