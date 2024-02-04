نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يدين قصف مصفاة الجيلي للبترول بشمال الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، بأشد العبارات قصف الجيش لمصفاة الجيلي للبترول بشمال الخرطوم بحري.

ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والعربية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها وإدانة القصف.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وقد أكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.