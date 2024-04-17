نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت كالة الصحافة الفرنسية، على لسان مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي يصوّت غدا الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن في سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء، وطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”، ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.

والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين.

واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن هذه اللحظة "تاريخية"، وأضاف: "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديًا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.