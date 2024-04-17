نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور تركيا نهاية الأسبوع الحالي لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان في وقت سابق من اليوم لنواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان: "سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية وسنناقش عددا من القضايا"، مؤكدا مواصلته الدفاع عن قضية فلسطين، ومشددا على أن "حماس" "حركة نضال ضد إسرائيل وليست منظمة إرهابية".

وفي يناير الماضي، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع هنية تطورات الأوضاع في قطاع غزة.