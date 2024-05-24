37 شهيداً بينهم 10 أطفال في غزة
اُستشهد 37 فلسطينياً بينهم أكثر من 10 أطفال، وأُصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 16 شهيداً بينهم 10 أطفال، ارتقوا، كما أصيب عدد من المواطنين، إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.
وفي دير البلح، استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مساء الخميس، مخزنا للمساعدات، كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال، منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت فجر الخميس منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًّا وجوًّا منذ 231 يومًا، متسببًا بكارثة إنسانية يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى الأساسية والمرافق الحيوية.
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