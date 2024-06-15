عاجل - 14 استشهدوا.. قوات الاحتلال قصفت الشجاعية والتفاح بغزة قبل قليل

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أحمد جودة - القاهرة - قوات الاحتلال قصفت الشجاعية والتفاح بغزة قبل قليل.. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 37،266 فلسطينيًا، وإصابة 85،102 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة، بعد إعاقتها توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في غزة.

وأورد بيان أن الخارجية الأمريكية "تستهدف اليوم، مجموعة إسرائيلية متطرفة عنيفة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التي تقل مساعدة أنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".