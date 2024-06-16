جيش الاحتلال يهاجم منشأة عسكرية لحزب الله بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال هاجمت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة يارون بالجنوب اللبناني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف المتحدث، أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت هدفا جويا في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن طائرتين مسيرتين قادمتين من الجنوب اللبناني اخترقتا أجواء نهاريا شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي.

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