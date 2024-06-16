وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً.





وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية الأردني السفير الدكتور سفيان القضاة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، الأحد، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للأردن في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للأردن بأسرع وقت ممكن، كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج الـ17 المفقودين. وأعرب القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه، مشيرا إلى أن الحجاج المتوفين، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.

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