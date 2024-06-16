عاجل.. بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية.





وأضاف في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل: "نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين ونحن نعمل على ذلك". وأكمل: "اقتراح وقف إطلاق النار عبر ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حمـاس يعد أفضل طريقة لإنهاء الحرب".

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