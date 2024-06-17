جالانت: نعمل على تشكيل فرق تدخل مدربة وشراء مسيرات لتعزيز أمن المستوطنات

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

قال يوأف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه يعمل على تشكيل فرق تدخل مدربة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ستعمل على شراء طائرات مسيرة وأسلحة متطورة لتعزيز أمن المستوطنات.

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