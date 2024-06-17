عاجل.. 5 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

جدة - نرمين السيد - قصف - صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الإثنين، إن 5 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام حوثية، أعلنت أن طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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