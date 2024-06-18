نتنياهو يطالب بالإسراع في سن قانون جديد بشأن الجنود

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث على الإسراع في سن قانون يمدد الخدمة 6 أشهر للجنود النظاميين.





وأفادت وسائل إعلام عبرية منذ قليل، بأن متظاهرين إسرائيليين من اليسار اقتحموا الحواجز الأمنية بالقدس المحتلة، وأشعلوا النيران قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي وقت سابق، أمس الإثنين، تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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