العدوان مستمر.. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف وسط غزة

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، عن إعلام فلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وفي سياق ذي صلة، ارتقى شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة، فيما كثف طيران الاحتلال المسير تحليقه غربي مدينة دير البلح وسط القطاع. وعلى صعيد آخر، ذكرت "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة طولكرم بالضفة الغربية، شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاحتلال في سمائها.

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