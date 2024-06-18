نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 8 فلسطينيين خلال انتظار شاحنات مساعدات في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 8 فلسطينيين بنيران العدوان الإسرائيلي، الاثنين، وفق ما أفاد به مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطينية، خلال انتظارهم لشاحنات المساعدات.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي استهدف عناصر تأمين مساعدات إنسانية شرقي مدينة رفح، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين قولهم إنه في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة، وهو الطريق المخصص لسير الشاحنات التجارية.