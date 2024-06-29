زعيم المعارضة الإسرائيلية: أدعم وقف الحرب في غزة وتهدئة الجبهة الشمالية

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن هناك محادثات مع أطراف مختلفة، ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو.

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