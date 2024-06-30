المعارضة الإسرائيلية: لا اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق في 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نتنياهو ولابيد

أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه "لا اتصالات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار لابيد إلى أن "رئيس المحكمة العليا فقط هو من يحدد تشكيلة اللجنة"، مشددًا في الوقت ذاته على "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري". قال زعيم المعارضة الإسرائيلية: "نحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله".

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