انت الأن تتابع خبر تظاهرات قرب تل أبيب تطالب بالإفراج عن الأسرى وإجراء انتخابات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة، وفق إعلام عبري.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن مئات من الإسرائيليين تظاهروا قرب حديقة العلوم في رحوبوت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.



وشارك في المظاهرة عدد من أهالي الأسرى بغزة، وفق الصحيفة.



ومن المتوقع ارتفاع وتيرة المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة، لتشمل كافة أنحاء إسرائيل .