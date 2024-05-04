انت الأن تتابع خبر واشنطن: لا يمكننا التنبؤ بنتائج مفاوضات التهدئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عدم وجود أي مؤشرات حول امكانية التنيؤ لما ستسفر مفاوضات القاهرة التي تفضي لوقف لإطلاق النار بغزة.



وبين سوليفان أن المفاوضات وصلت منتصف الطريق، وأنهم بصدد تلقي رد حماس، مجددًا مخاوف الولايات المتحدة بشأن شن هجوما بريا على رفح.



وقال عضو المجلس الحربي "الإسرائيلي" بيني غانتس: "لم نتلق ردا رسميا من حماس حتى الآن، وعندما نتلقى الرد فالمجلس الحربي سينعقد لبحثه".



وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تبرئة تل أبيب من عرقلة صفقة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها منذ أشهر عدة بوساطة قطرية مصرية أمريكية، مكررا اتهام حماس بعرقلة الصفقة .