نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يطرح أغنية "موحشتكيش" من حفله في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نجم الجيل تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أغنية "موحشتكيش" لايف من حفله الأخير في دبي حيث نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا: "موحشتكيش حفل من دبي".

منشور تامر حسني

حفل تامر حسني في دبي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني أول أمس حفل في دبي وقد شهد الحفل حضور جماهيري حاشد وجاءت الحفلة كعادة حفلات تامر حسني كاملة العدد.

وقدم تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه ومن ضمنها ( موحشتكيش، فجأة افترقنا، هدلعني، حلو المكان، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير.

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وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني كليب "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" عبر موقع الأغاني الشهير يوتيوب ومنصات الاستماع، وقد حقق الكليب نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند وجميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 8 مليون و200 ألف مشاهدة بعد 5 أيام فقط من طرحه.

وأغنية موحشتكيش هي من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..