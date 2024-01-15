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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر الفنان كريم عفيفي عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والذي يحمل اسم "أصل الحكاية"، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف الدراسى 2024.



تعرف على تفاصيل شخصية كريم عفيفي في "أصل الحكاية"

ويجسد كريم في فيلم "أصل الحكاية" دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعانى من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته.



أبطال فيلم "أصل الحكاية"

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين.



آخر أعمال كريم عفيفي

والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان كريم عفيفي فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل احسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وحقق الفيلم نجاح واسع في دور العرض بالسينما.

تفاصيل فيلم “كتف قانوني”

وأيضا يشارك عفيفى في فيلم كتف قانوني مع الفنانه هاله صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.