فن ومشاهير

كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" المشارك في موسم رمضان 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" المشارك في موسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفنان يحيى الفخراني في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل “عتبات البهجة”، المأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

 

ونشرت شركة العدل جروب، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، مجموعة من الصور في كواليس التصوير، والتي ظهر فيها كل من يحيى الفخراني، عنبة، صلاح عبد الله، علاء مرسي، هنادي مهنا، المنتج جمال العدل، المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج ماندو العدل.

6c7397d745.jpg
6779c6c977.jpg
48f1dfe2b7.jpg
ecf719cc76.jpg
c2eed78f66.jpg

قصة مسلسل عتبات البهجة

 

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا