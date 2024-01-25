نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" المشارك في موسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفنان يحيى الفخراني في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل “عتبات البهجة”، المأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

ونشرت شركة العدل جروب، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، مجموعة من الصور في كواليس التصوير، والتي ظهر فيها كل من يحيى الفخراني، عنبة، صلاح عبد الله، علاء مرسي، هنادي مهنا، المنتج جمال العدل، المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج ماندو العدل.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.