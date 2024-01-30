نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 25 يوم عرض.. فيلم "الحريفة" يحقق 35 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور خالد النبوي، تحقيق إيرادات عالية في شباك التذاكر منذ عرضه في السينمات، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق أمس الإثنين إيرادات بلغت قيمتها مليون و887 ألف جنيه، في شباك التذاكر، وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة"

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة" بعد 24 يوم في دور السينما نحو 35 مليون و342 ألف جنيه، متجاوزًا فيلم رحلة 404، بطولة الفنان منى زكي، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس.

أبطال فيلم "الحريفة"

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون، مع ظهور خاص لبيومى فؤاد وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم "الحريفة"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.