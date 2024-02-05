تفاصيل الحالة الصحية لـ علاء مرسي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت زوجة الفنان علاء مرسى تفاصيل أزمته الصحية وتطورات حالته وموعد خروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية،قالت: حالة علاء الصحية فى تحسن بعد إجراء عملية جراحية وهى عملية منظار وهو حاليا بالمستشفى ينتظر قرار الأطباء، علاء كان يعاني من أزمة صحية بالقولون وعندما نقل إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية جراحية بالمنظار وهو حاليا أجرى بعد التحاليل الطبية للوقوف على حالته الصحية بشكل نهائى ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد يومين.

شريف باهر بصحبة علاء مرسي من داخل المستشفى

وسبق، ونشر الفنان شريف باهر فيديو بصحبة الفنان علاء مرسي من داخل المستشفي، فى أول ظهور له بعد وعكته الصحية، وقال باهر فى الفيديو الذى نشره من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، “أنا أهو مع علاء وهو زي الفل، وبطمنكم على صحة الفنان علاء مرسي، هيقعد يومين بس فى المستشفي وهيخرج، اللايف دا عشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو بس عنده شوية مشاكل فى القولون وشوية محاليل وهيبقي كله تمام”، وعلق علاء مرسي “أنا زي الفل والحمدلله، وهخرج بعد بكرة وآخر حلويات”.

أحدث أعمال علاء مرسي

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان علاء مرسي، مؤخرا على المشاركة فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتمى العمل إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

أبطال مسلسل "عتبات البهجة"

عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي.

آخر أعمال علاء مرسي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال علاء مرسي هو فيلم أبو نسب، الذي دارت احداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، يضم الفيلم عدد من الفنانين منهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام