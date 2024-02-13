بعد تصدرها التريند.. مقطتفات من حياة علا غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة علا غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات بعدما أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد هجرتها لأمريكا، بعدما انتشرت صور عديدة لها علي العديد من الصفحات بأطلالات مختلفة لها، ولكنها أكدت أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات، وقالت:" مش ممكن أسيب بلدى وأمشى، وأنا عندى فيلم جديد اسمه "حارة القصعى" أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة علا غانم..

حياة علا غانم الشخصية

ولدت علا غانم 26 نوفمبر 1971 في دولة الكويت بعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية، جاءت شهرتها إثر أدائها دورا في أغنية «هنساك» للمغني محمد فؤاد، بدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية بعد ذلك اتجهت إلى التمثيل وصلت إلى أدوار البطولة وشاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، تزوجت ثلاث مرات وانجبت «كاميليا» و«فريدة».

مسيرة علا غانم المهنية

بدأت علا غانم مسيرتها الفنية بمسلسل “حكايات مجنونة” عام 1995، ثم شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم “البطل” وذلك في عام 1997، توالت أعمالها الفنية وقد نجحت كثيرًا في الدراما التلفزيونية أكثر من السينما، من أبرز أعمالها هو فيلم “سهر الليالي”، فيلم “محامي خلع”، ومن أبرز المسلسلات مسلسل “ظل الرئيس”، مسلسل “حديث الصباح والمساء” والذي تم عرضه في عام 2001 مع النجمة ليلى علوي، أما آخر أعمالها الفنية فقد شاركت في فيلم “خط الموت” والذي تم عرضه في عام 2019.

أبرز أعمال علا غانم

الأفلام: خط الموت، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، الفندق، 31/12، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، دون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، محامي خلع، سهر الليالي، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، جمهورية أمبابة.

المسلسلات: قلوب، أحلام سارة، أشباح المدينة، قشطة وعسل، أوان الورد، ولي العهد، حواري بوخاريست، مزاج الخير، الزوجة الثانية، الزوجة الرابعة، ابن موت، شارع عبد العزيز، العار، الحارة، أماكن في القلب، حديث الصباح والمساء، وجه القمر، زيزينيا، جسر الخطر، ورق التوت، أبو البنات، سلسال الدم، السبع بنات، ظل الرئيس، طعم الحياة