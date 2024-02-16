القاهرة - محمد ابراهيم - نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 تتصدر الآن محركات البحث منذ عدة أيام مع بدء مديريات التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج في عدة محافظات عراقية، علمًا بأن وزارة التربية العراقية في وقت سابق أشارت إلى أن النتيجة يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني إما عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق موقع نتائجنا.

تُعتبر نتائج السادس الابتدائي في العراق من اللحظات المهمة والمرتقبة للطلاب وأولياء الأمور، ويُنتظر بفارغ الصبر ظهور النتائج عبر المواقع الرسمية، ومن بين هذه المواقع قد تكون موقع “نتائجنا” وتعد ظهور النتائج فرصة للطلاب لمعرفة أدائهم في الامتحانات والاحتفال بنجاحهم، أو البحث عن الفرص للتحسين في الدور الثاني إذا لزم الأمر، وتهدف هذه النتائج إلى تشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفاني في التعلم، وتقديم دعم وتشجيع من قِبل الأهل والمعلمين لتحقيق النجاح المستمر في مسارهم التعليمي.

و انتهت أعمال الكنترول للصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق يوم أ ول أمس الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 وجراء ذلك بدأ الإعلان عن نتائج المحافظات بشكل تدريجي حيث أن النتائج ظهرت بالفعل في الرصافة الثانية والكرخ الثانية ومحافظة الأنبار وصلاح الدين، وأصبح سهل على جميع الطلاب الاستعلام الآن على نتائجهم.

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات العراق بشكل إلكتروني ولن يكون هناك أي حاجة للذهاب إلى المدرسة أو لأي مكان أخر من أجل الاستعلام عن النتيجة، على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية حيث أن النتيجة متاح الاستعلام عنها عبره.

كما يمكن أيضًا الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

من الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامك قم باختيار نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي.

قم باختيار المحافظة التابع لها. قم بإدخال رقم الطالب الامتحاني.

ثم انقر على استعلام وعلى الفور سوف تظهر النتيجة.

علمًا بأن النتيجة سوف تظهر بشكل تدريجي على مدار اليوم في المحافظات العراقية.

البحث في العراق بيكون على كلمات نتائج السادس التمهيدي نتائج السادس العراق نتائج السادس ذي قار نتائج السادس النجف

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا للحصول على النتيجة

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا للحصول على النتيجة