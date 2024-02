نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريتا جرويج تعلق للمرة الأولى على استبعادها من ترشيحات الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المخرجة الكبيرة جريتا جيرويج للمرة الاولى على أزمة استبعادها من ترشحات جوائز الاوسكار التي لم تمر مرور الكرام بالنسبة لنجم فيلمها الأخير رايان جوسلينج، ووفق صحيفة ديلي ميل، قالت جريتا جيرويج ان استبعادها من ترشيحات الاوسكار أمر وارد، وإنه ا في النهاية سعيدة لتواجدها في الحدث برفقة اصدقائها المرشحين من نجوم فيلم باربي.

نجح فيلم باربي في أن تتجاوز إيراداته بشباك التذاكر العالمي المليار دولار، مع استمراره على قمة شباك التذاكر الأمريكي متفوقا على أوبنهايمر، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم حقق حتى الآن عبر شباك التذاكر العالمي ايرادات بلغت 1.4 مليار دولار.

نجاح مستمر

انعشت ايرادات فيلمي أوبنهايمر وباربي شباك التذاكر الامريكي بشكل كبير، ودفع الفيلمين المشاهدين للعودة من جديدة لصالات العرض السينمائية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نجح فيلم باربي، في جمع ايرادات مع نهاية اول اسبوع عرض له تخطت عالميا 300 مليون دولار، في حين نجح فيلم اوبنهايمر في حصد ايردات على مستوى العالم تضعه في المركز الثاني بعد باربي، وصلت لـ 80.5 مليون دولار داخل امريكا، و165 مليون دولار عالميا.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.